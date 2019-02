Paul Scholes sarà il nuovo manager dell'Oldham Athletic nelle prossime 24 ore. Lo riporta Sky Sports, secondo cui la Federazione inglese ha stabilito che non c'è un potenziale conflitto di interessi per l'ex centrocampista inglese, che detiene il 10% del Salford City, club di terza divisione che sta lottando per la promozione in Championship. Un conflitto che potrebbe concretizzarsi la prossima stagione, quando i due club potrebbero incontrarsi nello stesso campionato. L'unica restrizione sarebbe relativa alla compravendita di giocatori dal Salford.