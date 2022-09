ufficiale Manchester United, il giovane talento Wellens va in prestito in quinta serie inglese

Il Manchester United ha ufficializzato la partenza in prestito di una giovane promessa. Si tratta di Charlie Wellens, terzino classe 2002 che nella prossima stagione militerà in un club prestigioso come l'Oldham, sprofondato però in National League, quinta serie del calcio d'Oltremanica.