© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Granit Xhaka merita rispetto". A dirlo, ai microfoni di Sky Sports UK, è Patrick Vieira, ex stella dell'Arsenal, oggi allenatore del Nizza: "Mi sento a disagio per lui, perché sta attraversando un momento molto difficile all'Arsenal. Penso che dobbiamo ricordarci tutto ciò che ha fatto in questi anni. Merita molto rispetto. Trovo inopportuno che molti vecchi giocatori gli stiano addosso e dicano cose cattive. È troppo facile. Lui è forte e sarà in grado di rialzarsi, perché è anche un ottimo giocatore. Lo dimostrerà". "