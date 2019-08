© foto di Giulia Prosperi

Ultime ore di mercato in Premier League e tra i club più attivi c'è il West Ham, che sta per mettere a segno un importante colpo in entrata. I londinesi sono vicini ad Albian Ajeti, attaccante del Basilea. L'affare, secondo Sky Sports UK, dovrebbe chiudersi sulla base di circa 10 milioni di euro.