West Ham, Pellegrini: "Brutta sconfitta, dovevamo chiuderla prima"

Brutto ko subito in casa dal West Ham, che è stato battuto 2-1 dal Crystal Palace nel finale. Dopo la gara il tecnico degli Hammers Manuel Pellegrini ha detto: "È difficile da accettare. Siamo stati un po' sfortunati con le decisioni arbitrali. Abbiamo segnato un goal e preso il comando, ma abbiamo avuto altre possibilità, soprattutto nel primo tempo. Ho detto prima di iniziare la stagione che il modo in cui utilizziamo il VAR è la cosa più importante. Non possiamo lamentarci. Forse un secondo goal avrebbe deciso la partita, abbiamo avuto tre buone occasioni ma non siamo riuscite a farlo. Non credo che abbiamo giocato una brutta partita, ma dobbiamo giocare meglio e continuare a migliorare".