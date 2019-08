West Ham, Pellegrini: "Chicharito Hernandez? Se resta sarà importante"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il 2-0 rifilato al Norwich, il tecnico del West Ham Manuel Pellegrini ha detto: "Penso che sia stata una grande prestazione visto che abbiamo giocato contro un'ottima squadra che aveva giocato bene contro il Chelsea e contro il Newcastle. Tim Krul è stato il loro miglior giocatore in campo, ha fatto una partita incredibile. Non abbiamo iniziato bene il gioco ma dopo abbiamo dimostrato cosa siamo in grado di fare. Hernandez? Javier non è stato convocato perché sta recuperando da un infortunio. Tra 48 ore o poco più il mercato sarà chiuso. Se rimarrà sarà un giocatore importante per noi".