Ufficiale Chicharito Hernandez torna a casa: dopo 14 anni giocherà ancora con il Chivas

Un altro ritorno romantico finalmente si concretizza. Dopo 13 anni e mezzo, Javier Chicharito Hernandez ritrova il club che lo ha lanciato nel calcio professionistico. Il messicano è un nuovo giocatore Chivas; 35 anni, Hernandez è libero da ogni contratto dopo aver salutato i Los Angeles Galaxy, che non gli hanno proposto il rinnovo.

Chicharito è cresciuto nel settore giovanile del Chivas e ha esordito in prima squadra nel 2006. Il capocannoniere della storia della nazionale messicana (52 gol in 109 partite) si trasferì al Manchester United nell'estate del 2010 e poi passò in prestito al Real Madrid nella stagione 2014-2015, diventando idolo dei tifosi dopo un gol realizzato in un derby di Champions contro l'Atletico. In seguito ha giocato anche con il Bayer Leverkusen, il West Ham e il Siviglia, prima di trasferirsi a Los Angeles nel 2020.