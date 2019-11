West Ham, Pellegrini: "Nessun problema con Mou, spiace per Pochettino"

© foto di Imago/Image Sport

Queste le parole di Manuel Pellegrini, allenatore del West Ham, prima della sfida contro il Tottenham, all'esordio con Mourinho in panchina: "Da parte mia non ho alcun problema con Jose, è un manager speciale come lui stesso si è definito. Ha una storia gloriosa, peccato per Pochettino perché credo abbia fatto un gran lavoro al Tottenham, è giovane ed ha grande futuro ma il calcio è questo. Auguro il meglio a Mourinho, ma solo dopo questa partita".