Aspettando David Silva. La Lazio non si ferma e chiude col Fenerbahce per Muriqi

vedi letture

L'idea della Lazio è piuttosto chiara: regalare a Simone Inzaghi una rosa più forte e più profonda rispetto al recente passato per provare ad avvicinarsi ulteriormente al sogno Scudetto solo accarezzato in questo campionato. Il primo e più importante colpo è, o meglio dovrebbe essere, David Silva una volta conclusa la sua avventura al Manchester City. L'accordo per il triennale da 4 milioni netti a stagione c'è già, la firma ancora no. E probabilmente servirà attendere la sfida di sabato dei Citizens contro il Lione per arrivare al nero su bianco.

Tare chiude per Muriqi - Il ds Tare però non resta con le mani in mano in attesa dello spagnolo. Dopo giorni di trattativa è infatti in dirittura d'arrivo l'operazione Vedat Muriqi col Fenerbahce: al club turco andranno 18 milioni di euro per il cartellino del classe '94 (pagabili in due rate)che successivamente firmerà un quinquennale da 2 milioni con i biancocelesti. E già all'inizio della prossima settimana, se tutto dovesse andare per il verso giusto, Muriqi dovrebbe sbarcare a Roma per espletare visite mediche e ultime formalità.