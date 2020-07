Cagliari, un'altra frenata: adesso cinque partite per risollevare una classifica

Battuta d'arresto per il Cagliari di Walter Zenga. La squadra rossoblu è stata battuta 3-0 dalla Sampdoria al "Ferraris" dopo un match disputato non bene da Pisacane e compagni. Diversi gli errori difensivi che hanno spianato la strada al successo della squadra di Claudio Ranieri, fra cui il retropassaggio di Ionita che ha spianato la strada per il raddoppio di Bonazzoli. La compagine sarda non vince dal 27 giugno scorso, 4-2 al Torino, e nelle ultime quattro gare ha raccolto solo due punti. La classifica non spaventa ma ora ci sono cinque gare per poter cercare di concludere il campionato in maniera migliore.

