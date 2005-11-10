Champions, risultati e classifica: c'è il riscatto italiano. In cinque a punteggio pieno

Tanti gol, qualche sorpresa e risultati pesanti nella terza giornata della fase campionato di Champions League. Il turno si chiude con il successo dell’Inter, che completa il riscatto delle squadre italiane dopo le quattro sconfitte della scorsa settimana: dopo Roma e Napoli, anche nerazzurri e Como conquistano i tre punti.

L’Inter supera lo Shakhtar Donetsk 1-0 nonostante l’inferiorità numerica nella ripresa, grazie al gol decisivo di Carlos Augusto al 77’. La grande sfida di Monaco di Baviera termina invece in parità: Bayern e Arsenal chiudono sul 2-2 in una partita ricca di emozioni. Kane firma un gol e un assist, ma i tedeschi vengono raggiunti nel finale dal colpo di testa di Rice all’82’. Successo netto per il Real Madrid, che travolge 4-1 il Lipsia. Decidono Bernardo Silva, Güler e Mbappé, con i tedeschi a segno solo nel finale. Vincono anche Aston Villa e Club Brugge, rispettivamente contro Viking (3-1) e Lens (3-0), mentre il Betis supera di misura il Feyenoord grazie al rigore trasformato da Isco.

La sorpresa più grande arriva da Lisbona, dove il LASK firma il colpo di giornata battendo 3-2 lo Sporting. Doppietta di Suarez per i portoghesi, ma gli austriaci rimontano con Lang, Kalajdzic e Danek. Pomeriggio da sogno per il Como, trascinato dalla doppietta di Nico Paz e dai gol di Douvikas e Ramon: travolto 4-1 il blasonato Manchester United. Chiude il quadro il successo del Galatasaray sul Lilla: 4-2 per i turchi, alla prima vittoria europea, con Osimhen protagonista del gol dell’ex senza esultanza.

Tutti i risultati



Aston Villa - Viking 3-1: 23' Barkley, 37' rig. Buendia, 62' aut. Heggheim, 84' Christiansen (V)

Bayern Monaco - Arsenal 2-2: 25' Eze (A), 35' Davies (B), 61' rig. Kane (B), 82' Rice (A)

Betis - Feyenoord 1-0: 59' rig. Isco

Club Brugge - Lens 3-0: 45'+3 Vanaken, 50' Seys, 72' Forbs

Inter - Shakhtar Donetsk 1-0: 77' Carlos Augusto

Real Madrid - Lipsia 4-1: 43' Bernardo Silva, 52' Güler, 83' Mbappé, 85' Gomis (L), 87' Diomande

Sporting CP - LASK 2-3: 5' rig. e 89' Suarez (S), 15' Lang (L), 63' Kalajdzic (L), 68' Danek (L)

Como - Manchester United 4-1: 2' e 57' Paz (C), 49' Douvikas (C), 76' Ramon (C), 91' Zirkzee (MU)

Lilla - Galatasaray 2-4: 2' Akgun (G), 7' e 39' Diaoune (L), 44' Batrakov (G), 52' aut. Ozer (G), 61' Osimhen (G)

La classifica aggiornata

1. PSG 9 (+9)

2. Aston Villa 9 (+9)

3. Liverpool 9 (+5)

4. Real Madrid 9 (+5)

5. Betis 9 (+3)

6. Stoccarda 7 (+5)

7. Arsenal 7 (+4)

8. Barcellona 6 (+5)

9. Como 6 (+5)

10. Manchester City 6 (+4)

11. Club Brugge 6 (+3)

12. Sporting 6 (+3)

13. Dortmund 6 (+1)

14. Bayern 5 (+5)

15. Roma 4 (+3)

16. Atletico Madrid 4 (+1)

17. Shakhtar 4 (+1)

18. PSV 4 (0)

19. Villarreal 3 (0)

20. Manchester Utd 3 (-1)

21. Inter 3 (-1)

22. Napoli 3 (-2)

23. Galatasaray 3 (-3)

24. LASK 3 (-3)

25. Sabah 3 (-3)

26. Feyenoord 3 (-4)

27. Lens 3 (-4)

28. Bodo/Glimt 3 (-5)

29. AEK 3 (-5)

30. RB Lipsia 3 (-5)

31. Fenerbahce 2 (-6)

32. Slavia Praga 1 (-3)

33. Viking 1 (-4)

34. Porto 0 (-4)

35. Lilla 0 (-6)

36. Slovan Bratislava 0 (-12)