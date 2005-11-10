La classifica aggiornata di Serie A e tutte le probabili formazioni
Simone Bernabei
La Lazio vola e complice la frenata della Roma contro il Napoli ha potuto allungare in classifica sulle inseguitrici, battendo 2-1 il Parma nel posticipo. Adesso toccherà all'Inter rispondere, alle 12.30 contro una Fiorentina alla disperata ricerca di punti salvezza. Punti che serviranno anche al Milan, con Ruben Amorim che deve cementare la propria panchina visti i malumori di Gerry Cardinale.
Questa la classifica aggiornata della Serie A
Lazio 22 (8)
Inter 19 (7)
Roma 18 (8)
Como 17 (8)
Milan 15 (7)
Frosinone 13 (7)
Torino 13 (8)
Cagliari 13 (8)
Juventus 11 (7)
Napoli 11 (8)
Atalanta 9 (7)
Lecce 9 (7)
Bologna 8 (8)
Sassuolo 8 (8)
Monza 7 (8)
Udinese 4 (7)
Genoa 4 (7)
Fiorentina 4
Parma 4 (8)
Venezia 3 (7)
Le probabili formazioni
INTER-FIORENTINA - Domenica 25 ottobre, ore 12.30
INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. Allenatore: Chivu.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Dragusin, Pongracic, Jimenez; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Allenatore: Vanoli.
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ATALANTA-FROSINONE - Domenica 25 ottobre, ore 15.00
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Obric, Bernasconi; Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Elmas, Rowe; Krstovic. Allenatore: Sarri.
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Masini, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. Allenatore: Alvini.
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GENOA-VENEZIA - Domenica 25 ottobre, ore 15.00
GENOA (4-2-3-1): Bijlow; Sabelli, Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Frendrup, Traoré; Ellertsson, Messias, El Shaarawy; Osmajic. Allenatore: De Rossi.
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Basic, Haps; Yeboah, Adams. Allenatore: Nicola.
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LECCE-JUVENTUS - Domenica 25 ottobre, ore 18.00
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Kaba, Ngom, Maleh; N’Dri, Geubbels, Fatah. Allenatore: Di Francesco.
JUVENTUS (3-5-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumì; Kalulu, McKennie, Douglas Luiz, Sarr, Cambiaso; Woltemade, Kolo Muani. Allenatore: Spalletti.
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UDINESE-MILAN - Domenica 25 ottobre, ore 20.45
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Chakvetadze, Ekkelenkamp; Davis. Allenatore: Runjaic.
MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Estupinan; Modric, Musah; Hutchinson, Loftus-Cheek, Pulisic; G. Ramos. Allenatore: Amorim.
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