Simone Bernabei
Giornalista di TuttoMercatoWeb.com, segue l’attualità del calcio italiano tra notizie, approfondimenti e analisi, contribuendo anche ai contenuti editoriali e multimediali del network.
notizie di Simone Bernabei
Ieri
12:00Inter, Marotta: "Con Fabregas solo un contatto preliminare. Chivu era il profilo che cercavamo"
10:47Podcast TMWInter, lo Scudetto e ora il mercato col futuro di Bastoni. Il punto di Gianluca Di Marzio
10:08Marotta ammette: "Non nascondo interesse del Barcellona per Bastoni. Ma lui è felice all'Inter"
09:40TMWResta la pecca Champions. Chivu merita la conferma ma l'anno prossimo serve il cambio di marcia in E...
09:37TMWAlmeno una possibile cessione eccellente nella vecchia guardia: chi può lasciare l'Inter dopo lo Scu...
00:56Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni delle ultime due sfide della 35^ giornat...
domenica 3 maggio
23:38Inter, Marotta e il caso arbitri: "C'è amarezza ma anche tranquillità: non c'è niente da temere"
21:22TMWSogliano contro la Juventus: "Incredibile che si lamentino". E Spalletti risponde: cosa è successo
19:37TMWDusan Vlahovic 6 mesi dopo. L'ultimo gol in campionato con la Juventus era arrivato a ottobre
19:08Verona avanti sulla Juventus all'intervallo, Bowie: "Proviamoci, non abbiamo niente da perdere"
sabato 2 maggio
19:30Spalletti non la pensa come Allegri: "Ma quali calcoli... Per il 4° posto serve mantenere un livello...
18:08TMWKristensen obiettivo del Milan: contro il Torino l'ennesima dimostrazione della sua crescita
16:45Juventus, Spalletti su Yildiz: "Ha il sole stampato in faccia. Un campione, fortunato ad allenarlo"
16:30TMWPerinetti: "Scudetto all'Inter perché è la più forte. Napoli e Milan non hanno sbagliato nulla"
16:22Si sente di dire che Vlahovic ha voglia di restare alla Juventus? Spalletti: "Sì e vi spiego perché"
09:30TMWI tutor del Pisa non hanno funzionato: per Albiol e Cuadrado una stagione di poche luci e molte ombr...
00:45Yildiz parla di Spalletti e del suo amore per la Juventus. Poi torna in gruppo insieme a Vlahovic
venerdì 1 maggio
16:30Napoli, Gilmour racconta la vittoria dello Scudetto. E su McTominay: "Non si dà abbastanza meriti"
giovedì 30 aprile
17:53Fiorentina, Ndour: "Il Benfica a 16 anni e poi il PSG: andare all'estero è stata la scelta giusta"
17:15Parma, Pellegrino: "Proverò ad arrivare in doppia cifra. Bello affrontare campioni come Lautaro"
16:41Tare: "Giorno della firma col Milan uno dei più belli della mia vita. Io e Ibra due bei Balkan"
16:22TMWMainoo non giocherà in Serie A. Napoli e Roma ci hanno provato ma per lo United ora è incedibile
00:45Lautaro Martinez è tornato in gruppo. La priorità dell'Inter è portarlo al top per il 13 maggio
mercoledì 29 aprile
23:45Gravina e il no al commissariamento: "Il calcio potrebbe modificare autonomamente le proprie leggi"
22:53TMWDi Campli: "Quelli che sbraitano oggi sono i primi responsabili della crisi: De Laurentiis e Lotito"
22:45Gravina sul caos arbitri: "Garantisti quando fa comodo. Fango addosso a Rocchi senza sapere nulla"
21:45Christillin: "Si parla di riforme solo in base all'emotività. Serve togliere il diritto di veto"
21:36Gravina a 360°: "Non ho fallito, ecco perché mi sono dimesso. Ribadisco, no al commissariamento"
19:30Antognoni e la Fiorentina del futuro: "I risultati parlano per Vanoli. Grosso? Non so se servirebbe"
martedì 28 aprile
15:45Dieci giorni fa la vittoria in Copa del Rey, oggi i complimenti della Fiorentina al tecnico Matarazz...
14:37Napoli in pressing su Rios, dal Portogallo: visionato 3 volte dal vivo, ci sono anche altre due ital...
11:52Juventus, Vlahovic pronto per le ultime 4 partite. E può riprendere anche la trattativa sul rinnovo
11:06Inchiesta arbitri, giovedì possibili svolte: Rocchi e Gervasoni dal pm, che potrebbe svelare le cart...
lunedì 27 aprile
15:38Consiglio federale, Gravina ha ribadito la propria contrarietà all'ipotesi del commissariamento dell...
Editoriale di Raimondo De Magistris Allegri non c'entra nulla con la strategia Furlani. E viceversa. Tare tra incudine e martello: su quali basi può andare avanti questo progetto Milan?
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A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
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11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
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