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Simone Bernabei

Simone BernabeiGiornalista di TuttoMercatoWeb.com, segue l’attualità del calcio italiano tra notizie, approfondimenti e analisi, contribuendo anche ai contenuti editoriali e multimediali del network.
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notizie di Simone Bernabei
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09:28TMWUno Scudetto arrivato per i meriti dell'Inter ma pure per i limiti delle altre
09:19TMWCome l'Inter dei record. Dopo 37 anni ecco uno scudetto festeggiato nel San Siro di casa
09:16TMWScudetto numero 21 per l'Inter: l'Albo d'Oro aggiornato della Serie A
domenica 3 maggio
21:22TMWSogliano contro la Juventus: "Incredibile che si lamentino". E Spalletti risponde: cosa è successo
19:37TMWDusan Vlahovic 6 mesi dopo. L'ultimo gol in campionato con la Juventus era arrivato a ottobre
sabato 2 maggio
18:08TMWKristensen obiettivo del Milan: contro il Torino l'ennesima dimostrazione della sua crescita
16:30TMWPerinetti: "Scudetto all'Inter perché è la più forte. Napoli e Milan non hanno sbagliato nulla"
14:12Live TMWMilan, Allegri: "Ora niente mercato. Modric penso starà fuori fino a fine campionato"
13:37TMWNapoli e Milan in Champions se… Tutti gli incastri per la matematica qualificazione
13:37TMWInter campione d'Italia se… Tutti gli incastri per la vittoria dello Scudetto
09:30TMWI tutor del Pisa non hanno funzionato: per Albiol e Cuadrado una stagione di poche luci e molte ombr...
venerdì 1 maggio
22:53TMWDalla padella alla brace: il Pisa e quel passo indietro da Gilardino a Hiljemark
17:15TMWPisa e Verona retrocesse se… Gli incastri che potrebbero già condannare due squadre
giovedì 30 aprile
19:15TMWRoma, si ferma Zaragoza: l'esterno salterà il posticipo con la Fiorentina
16:22TMWMainoo non giocherà in Serie A. Napoli e Roma ci hanno provato ma per lo United ora è incedibile
05:45TMW RadioZazzaroni: "Paratici mi ha detto che Vanoli resta alla Fiorentina"
mercoledì 29 aprile
22:53TMWDi Campli: "Quelli che sbraitano oggi sono i primi responsabili della crisi: De Laurentiis e Lotito"
17:30TMWInter, finalmente Lautaro: il Toro è tornato in gruppo. L'obiettivo è essere al top per la Lazio
martedì 28 aprile
15:36TMWCONI, presidente Buonfiglio: "Oggi non ci sono i presupposti per commissariamento FIGC"
11:55TMWNasce Assocapp, il presidente Dossena: "Trasparenza e rispetto dei diritti"
lunedì 27 aprile
19:30Podcast TMWGli scenari per il futuro della panchina del Torino: il punto di Gianluca Di Marzio
14:45TMWAbete parla chiaro: "Il commissariamento non sarà mai la soluzione"
14:30TMWMarcus Thuram entra nella storia dell'Inter: dal giorno del suo arrivo è già a quota 50 gol
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Allegri non c'entra nulla con la strategia Furlani. E viceversa. Tare tra incudine e martello: su quali basi può andare avanti questo progetto Milan?
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