Fonseca preserva Dzeko ma non va oltre lo 0-0 a Verona. Bene Spinazzola e Karsdorp

Una Roma bella per metà stecca l'esordio in campionato, pareggiando a reti bianche contro il tignoso Hellas Verona di Juric, squalificato e sostituito da Paro in panchina, peraltro sotto gli occhi del nuovo proprietario Dan Friedkin. Per la squadra di Fonseca, che lascia Dzeko in panchina per novanta minuti, una ottima spinta sulle fasce (ottimo il ritorno di Karsdorp, uscito al 70esimo ma solo per crampi), ma una pericolosità davvero limitata, anche a causa dell'assenza di riferimenti centrali.

Al termine della gara, il tecnico lusitano non ha cercato alibi per l'assenza di una punta ma ha invece esaltato la prova dei suoi per quanto riguarda la prima frazione di gioco. E' evidente, tuttavia, come alla formazione giallorossa manchi uno stoccatore in grado di aiutare a risolvere partite bloccate come quella di stasera.