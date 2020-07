Il Cagliari si regala un abbuffata sulla Juventus. Zenga dorme sonni tranquilli, ma rimarrà?

Il Cagliari batte due a zero la Juventus con i gol di Gagliano e Simeone, regalando a Zenga una serata da leone e approfittando di una Juventus bruttina e probabilmente con poche motivazioni. Ottima la prova di Cragno migliore in campo per le sue parate ma è tutto il Cagliari ad avere affrontato in maniera maiuscola un impegno gravoso come quello contro la Juventus.

Così l'allenatore isolano è contento e dorme sonni tranquilli perché convinto di avere fatto il suo compito al meglio. Questo nonostante le voci che vorrebbero un altro allenatore sulla panchina del Cagliari per la prossima stagione. Anche Joao Pedro, chiacchierato in ambito mercato, ha detto che non sarebbe mai uscito dal campo in questa partita.