Il treno svizzero all'ultima fermata. Lichtsteiner si ritira, dopo ben sedici titoli in Italia

vedi letture

Sedici titoli in Italia, tra cui sette Scudetti, è il giorno in cui Stephan Lichtsteiner ha detto basta. Carriera conclusa per il treno svizzero. Con un video pubblicato sul suo profilo twitter, il terzino svizzero classe '84 che nell'ultima stagione ha vestito la maglia dell'Augsburg ha reso noto di aver deciso di appendere gli scarpini. "Ho riflettuto molto sul mio futuro e ho deciso di mettere la parola fine sulla mia carriera", ha detto. Lichtsteiner nella sua carriera ha giocato dieci anni in Italia: tre alla Lazio, sette alla Juventus.