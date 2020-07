Inter, la vigilia di Conte: "Annata tormentata per gli infortuni". Intanto Lukaku recupera

Dopo la larga vittoria contro la SPAL, l’Inter si prepara a tornare in campo. Di fronte c’è uno scoglio importante che la formazione di Antonio Conte dovrà superare per continuare a sperare ancora nello Scudetto: la Roma di Paulo Fonseca. "Affrontiamo una squadra attrezzata che ha un ottimo organico oltre che un grande allenatore - le parole dell’allenatore nerazzurro alla vigilia -. Per noi sarà una gara molto difficile, specie dopo aver giocato due giorni prima contro la SPAL e perciò senza un potenziale giorno di recupero. Da parte nostra c'è entusiasmo, iniziamo a vedere riconosciuto il lavoro che è stato fatto, i ragazzi vengono ora apprezzati là dove, nell'ultimo periodo e un po' a sorpresa, sono stati in generale un po' bistrattati”.

Conte deve fronteggiare diverse assenze al momento, ritrovandosi un po’ corto in alcuni reparti in un momento chiave della stagione: “È stata un'annata un po' tormentata, a partire da Sanchez sul quale non abbiamo potuto contare per tre mesi - ha ammesso Conte -. In mezzo al campo lo stesso con diversi infortuni ripetuti. Penso a Sensi che abbiamo avuto pochissime volte a disposizione, agli infortuni traumatici di Gagliardini e Barella, al problema al ginocchio di Vecino. Stop che mi hanno fatto soffrire. Al tempo stesso vediamo anche il bicchiere mezzo pieno, chi sta portando avanti la carretta. Mi riferisco a gente come Brozovic, Borja Valero ed Eriksen che stiamo integrando”.

L’infermeria si sta comunque per svuotare: Barella e Lukaku saranno della partita, mentre restano out Sensi e Vecino. In avanti il belga dovrebbe prendere il posto di Sanchez in tandem con Lautaro. Eriksen si gioca una maglia sulla trequarti con Borja Valero.