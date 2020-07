Inter, Conte: "Abbiamo avuto un po' troppi infortuni quest'anno, alcuni mi hanno fatto soffrire"

Ultime cinque gare per l'Inter, che domani si presenterà all'Olimpico per la sfida contro la Roma. Il tecnico nerazzurro Antonio Conte, a Inter Tv, ha parlato anche degli imprevisti della stagione: "Ne abbiamo avuti un po' troppi in questo torneo, è stata un'annata un po' tormentata, a partire da Sanchez sul quale non abbiamo potuto contare per tre mesi. In mezzo al campo lo stesso con diversi infortuni ripetuti. Penso a Sensi che abbiamo avuto pochissime volte a disposizione, agli infortuni traumatici di Gagliardini e Barella, al problema al ginocchio di Vecino. Stop che mi hanno fatto soffrire. Al tempo stesso vediamo anche il bicchiere mezzo pieno, chi sta portando avanti la carretta. Mi riferisco a gente come Brozovic, Borja Valero ed Eriksen che stiamo integrando".

