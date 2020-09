L'Inter tratta il rinnovo di Lautaro e prova la clausola anti-Juve. Per tutelarsi nel 2021

L'Inter prova a blindare Lautaro Martinez. I nerazzurri stanno trattando il rinnovo di contratto del Toro argentino, da tempo nel mirino di Barcellona e Real Madrid. Ma le sirene spagnole non sono le uniche dalle quali vogliono tutelarsi in viale della Liberazione: nelle trattative con Lautaro spunta infatti una clausola anti-Juve. Se ci sarà il sì, l'acquisto dell'attaccante potrebbe costare 170 milioni di euro ai bianconeri, che potrebbero pensarci quando si tratterà di costruire il post Cristiano Ronaldo. Non sarebbe una prima volta, ché la storia del calciomercato è fatta anche di accordi di questo tipo. E non sarebbe l'unica, perché l'Inter punta a inserire anche altre clausole, seppur di diversa entità, per le varie big europee. E tutelarsi in vista del 2021.