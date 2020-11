La Roma vince, convince e si candida per il vertice: Fonseca sorride e non pensa al contratto

Tutto facile per la Roma nella gara dell'Olimpico contro il Parma, con il 3-0 maturato tutto nel primo tempo grazie alla prima rete in Serie A di Borja Mayoral e alla doppietta di Henrikh Mkhitaryan. Altro scatto in classifica dei giallorossi, con Paulo Fonseca che nel post gara ha parlato anche del suo futuro, non definendosi preoccupato anche se la scadenza è fissata per il prossimo 30 giugno.

Ancora una volta, come detto, l'armeno giallorosso è stato il mattatore della sfida: lui il migliore in campo nelle pagelle di TuttoMercatoWeb.com, con neanche una insifficienza tra tutti i giocatori schierati dal tecnico portoghese.