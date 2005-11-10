Milan e Juve steccano, la Lazio vola in classifica: oggi chiudono il turno le ultime 2 gare
Simone Lorini
Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, torna in campo la Serie A Enilive con la sesta giornata di campionato. Il Milan non va oltre l'1-1 contro il Sassuolo e perde ancora terreno rispetto alle prime in classifica, tenendo però il passo della Roma: i rossoneri di Amorim distano ora a quattro lunghezze da Inter e Lazio, mentre la squadra di Aquilani muove la graduatoria salendo a 8. Il Cagliari si conferma quarta forza del campionato con il pareggio interno contro la Juventus, che manca così l'opportunità di accorciare sulle prime in classifica. Di seguito la graduatoria aggiornata:
Inter 16 (6 partite giocate)
Lazio 16 (6)
Roma 14 (6)
Cagliari 13 (6)
Milan 12 (6)
Como 11 (6)
Juventus 11 (6)
Napoli 10 (6)
Frosinone 10 (6)
Sassuolo 8 (6)
Atalanta 6 (5)
Lecce 6 (6)
Bologna 5 (6)
Udinese 4 (5)
Torino 4 (5)
Monza 4 (6)
Genoa 4 (6)
Parma 4 (6)
Fiorentina 4 (6)
Venezia 0 (5)
Il programma si chiuderà lunedì con Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Di seguito tutte le probabili formazioni del turno, raccolte dai nostri inviati sul campo.
ATALANTA-VENEZIA - Lunedì 12 ottobre, ore 18.30
ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Scalvini, Bernasconi; Gaetano, Kessie, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Rowe. Allenatore: Sarri.
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Helgason, Correia; Yeboah, Adams. Allenatore: Stroppa.
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TORINO-UDINESE - Lunedì 12 ottobre, ore 20.45
TORINO (3-5-1-1): Perri; Comuzzo, Coco, Comert; Belghali, Fitz-Jim, Mandragora, Vlasic, Cacciamani; Adams, Simeone. Allenatore: Abate.
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Lovric, Karlstrom, Kamara; Jovanovic, Ekkelenkamp; Davis. Allenatore: Runjaic.