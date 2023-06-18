Simone Lorini
Giornalista di TuttoMercatoWeb.com, segue l’attualità del calcio italiano tra notizie e approfondimenti. È inoltre responsabile di ParmaLive.com, testata del network dedicata alle vicende del Parma.
notizie di Simone Lorini
Ieri
13:16Scudetto all'Inter, Bertolino respira: "Il derby mi aveva distrutto. Futuro? Vediamo chi arriva"
12:49Lazio, oggi Floriani Mussolini sarà avversario: a giugno può arrivare il riscatto della Cremonese
12:11Torino, furia D'Aversa dopo il ko di Udinese: niente riposo e immediata ripresa degli allenamenti
11:38Padovan controcorrente: "Cinque ragioni sul perché lo Scudetto dell'Inter non è merito di Chivu"
11:02Bonolis: "Ho sempre creduto in Chivu. Gli scontri diretti? Lasciata qualche caramella agli altri"
10:37Scudetto all'Inter, Tronchetti Provera: "Marotta fuoriclasse, che sorpresa Bisseck. I gufi? Poverini...
09:29Condò: "Scudetto numero 21 il più ricco di contenuti mentali. Bastoni l'unico errore dell'anno"
00:15Zenga applaude Falcone: "Un rendimento così elevato è da grande professionista. Inter? Calma..."
domenica 3 maggio
23:45Inter, Marotta: "Vinti tre Scudetti con tre allenatori diversi. Giocatori copertina? Di Gennaro e La...
23:20Inter, Thuram: "Felice di essere nella storia del club. Superare Lauti? Non credo sarà facile..."
23:03Adani: "L'Inter è la squadra più forte e soprattutto è quella che ha giocato meglio: non è scontato"
22:42Serie A, la classifica aggiornata: è +12 sul Napoli, l'Inter si cuce sul petto lo Scudetto numero 21
giovedì 30 aprile
mercoledì 29 aprile
21:27TMWBologna, niente riscatto per Sohm: il centrocampista tornerà alla Fiorentina dopo il prestito
18:29"Il Friuli non dimentica". Il kit dell'Udinese per il 50° anniversario del Terremoto del Friuli
17:25In Brasile si parla di un interesse del Corinthians per Strefezza: ma offrirebbe solo il prestito
17:20Atalanta, Samaden sincero: "Impoverimento e livellamento verso il basso: dovremo allargare la base"
martedì 28 aprile
14:28Atletico Madrid, Simeone: "Il calcio non deve niente a nessuno. Alvarez? Normale piaccia a tante"
13:31Tigres, tributo da brividi per l'ultima partita messicana di Gignac: a Monterrey è una semidivinità
12:43Sospensione, gol e finale di FA Cup: Fernandez si regala due giorni di relax. E dove se non a Madrid...
12:22Barcellona in versione 'sciacallo': già nel mirino 5 giocatori del Tottenham in caso di retrocession...
11:38Bayern, Rummenigge parla chiaro: "Non esiste offerta al mondo che ci possa far privare di Olise"
10:21Distanza di 25 milioni tra BVB e Colonia: per il gioiellino Said El Mala i biancorossi ne chiedono 5...
09:58Manchester United, Carrick vola basso: "Non festeggiamo troppo una qualificazione in Champions!"
09:24Per Chevalier tunnel senza fine: isolato nello spogliatoio, i giorni sotto la Torre Eiffel sono agli...
lunedì 27 aprile
15:02TMWPrende forma la Serie A 2026/27: tutte sicure fino al Torino, ancora nessuna promossa dalla B
14:17Firenze, la sindaca Funaro conferma: "Entro fine luglio presenteremo candidatura per gli Europei"
13:40TMWInter, l'obiettivo è riavere Calhanoglu per la finale di Coppa Italia: salterà Parma e Lazio
13:00Torino, riscattati Anjorin e Kulenovic. FIGC commissariata? La UEFA non gradisce: le top news delle ...
sabato 25 aprile
18:42TMWBayer Leverkusen, Schick nella storia: è il terzo a raggiungere quota 100 gol con le Aspirine
18:26TMWTottenham, De Zerbi sorride: prima vittoria del 2026. All'82', contro il Wolverhampton già retrocess...
16:56Barcellona, Cubarsì: "I miei amici hanno lo stesso taglio di capelli: così mi mimetizzo meglio"
15:00Nicola Berti si è sposato: "Hayet è più pazza di me. Trascorsi da playboy? Mica tanto trascorsi"
14:53TMWJuventus, Spalletti recupera Yildiz e Vlahovic: anche il serbo sarà a disposizione contro il Milan
Editoriale di Raimondo De Magistris Allegri non c'entra nulla con la strategia Furlani. E viceversa. Tare tra incudine e martello: su quali basi può andare avanti questo progetto Milan?
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A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
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11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
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