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Simone Lorini

Simone LoriniGiornalista di TuttoMercatoWeb.com, segue l’attualità del calcio italiano tra notizie e approfondimenti. È inoltre responsabile di ParmaLive.com, testata del network dedicata alle vicende del Parma.
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notizie di Simone Lorini
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domenica 3 maggio
giovedì 30 aprile
mercoledì 29 aprile
23:09TMWArsenal = equilibrio. Unica imbattuta, ha subito 6 gol in un anno: il Bayern 5 in una sera
21:27TMWBologna, niente riscatto per Sohm: il centrocampista tornerà alla Fiorentina dopo il prestito
martedì 28 aprile
14:45UfficialeManchester City, dopo dieci anni saluta Stones: "19 trofei e una decade impeccabile"
lunedì 27 aprile
15:11TMWUlivieri: "Se tutti facessero come Rocchi, in qualche azienda ci sarebbero meno persone"
15:02TMWPrende forma la Serie A 2026/27: tutte sicure fino al Torino, ancora nessuna promossa dalla B
13:40TMWInter, l'obiettivo è riavere Calhanoglu per la finale di Coppa Italia: salterà Parma e Lazio
13:30TMWIl Lecce riprende la preparazione a Villafranca: Pierotti e Veiga ancora a parte
sabato 25 aprile
18:42TMWBayer Leverkusen, Schick nella storia: è il terzo a raggiungere quota 100 gol con le Aspirine
18:26TMWTottenham, De Zerbi sorride: prima vittoria del 2026. All'82', contro il Wolverhampton già retrocess...
14:53TMWJuventus, Spalletti recupera Yildiz e Vlahovic: anche il serbo sarà a disposizione contro il Milan
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Allegri non c'entra nulla con la strategia Furlani. E viceversa. Tare tra incudine e martello: su quali basi può andare avanti questo progetto Milan?
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