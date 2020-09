Milik ha sciolto le riserve: sì alla Roma. Per la gioia del Napoli e di Dzeko

Alla fine Arek Milik si convinto e sostituirà Edin Dzeko. Sarà il polacco il punto di riferimento dell'attacco della Roma 2020-21. Per la soddisfazione di tutti: giallorossi, ma anche del Napoli che evita di avere fuorirosa un giocatore dall'ingaggio pesante, per poi perderlo a zero. E della Juventus, che ha il via libera per Edin Dzeko. 25 milioni di euro complessivi tra prestito e obbligo di riscatto, nella trattativa entrerà anche il cartellino dell'attaccante 2003 Samuele Meloni.

David Pantak e l'intermediario del giocatore sono stati a Trigoria nella giornata di giovedì. Il club giallorosso, con Fienga e De Sanctis, ha trovato le argomentazioni convincenti. Contratto pronto: un quinquennale da 5 milioni. A fine meeting Pantak si è diretto a Napoli per risolvere gli ultimi dettagli e poter permettere al suo assistito di approdare nella Capitale per sostenere le visite mediche. Che avverranno oggi a Innsbruck, proprio dove si è operato Nicolò Zaniolo, per verificare al meglio l'affidabilità sia del suo ginocchio sinistro che di quello destro. Oltre a questo il polacco deve risolvere alcune pendenze con gli azzurri. Piccoli ritardi che però fanno sì che la Roma non autorizzi le visite mediche di Dzeko con la Juventus.