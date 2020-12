Parte bene, poi rischia la sconfitta. Il Napoli ringrazia Ospina, almeno il risultato è utile

vedi letture

Parte bene, finisce così così. E dovrà sudare altri 90 minuti per strappare il pass per i sedicesimi di finale di Europa League. È questa la fotografia del Napoli, che pareggia 1-1 in casa dell’AZ Alkmaar una partita al termine della quale, per ammissione di Gennaro Gattuso, “ci stava la sconfitta”. Grazie a un super David Ospina, migliore in campo, gli azzurri riescono a difendere almeno il pareggio, maturato dopo le reti di Mertens e Martins Indi, ragion per cui nell’ultima giornata contro la Real Sociedad avranno due risultati su tre per andare avanti nella competizione. Non una delle serate migliori, ma il risultato, come si dice, è utile.