Serie A, la classifica aggiornata e tutte le probabili formazioni dell'ottavo turno
Giacomo Iacobellis
La Serie A, archiviato l'anticipo Torino-Monza 3-2, si prepara a vivere un nuovo ricco fine settimana di campionato, con nove sfide in programma tra sabato 24 e domenica 25 ottobre. Riflettori puntati soprattutto su Napoli-Roma, oggi alle 18:00, e successivamente su Lazio-Parma alle 20:45. Domenica spazio invece a Inter-Fiorentina, Atalanta-Frosinone, Lecce-Juventus e Udinese-Milan, appuntamenti cruciali per la corsa ai rispettivi obiettivi tra scudetto, Europa e salvezza. Di seguito tutte le probabili formazioni dell'ottavo turno, raccolte sui vari campi dagli inviati di TMW.
Le probabili formazioni dell'ottavo turno di Serie A
CAGLIARI-BOLOGNA - Sabato 24 ottobre, ore 15.00
CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Rodríguez, Obert; Winks, Romano, Adopo; Fazzini, Maldini, Mendy. Allenatore: Pisacane.
BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Dovbyk.
Allenatore: Palladino.
COMO-SASSUOLO - Sabato 24 ottobre, ore 15.00
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Kaiki; Da Cunha, Milla; Caqueret, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Cinquegrano, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Adzic, Matic, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Lauriente. Allenatore: Aquilani.
NAPOLI-ROMA - Sabato 24 ottobre, ore 18.00
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rafa Marin, Badiashile, Olivera; De Bruyne, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. Allenatore: Allegri.
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, de Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Mora; Malen. Allenatore: Gasperini.
LAZIO-PARMA - Sabato 24 ottobre, ore 20.45
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Gattuso.
PARMA (3-5-2): Corvi; Carlos, Troilo, Ndiaye; Delprato, Fabbian, Bernabe, Keita, Valeri; Romero, Touré. Allenatore: Gilardino.
INTER-FIORENTINA - Domenica 25 ottobre, ore 12.30
INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. Allenatore: Chivu.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Dragusin, Pongracic, Jimenez; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Allenatore: Vanoli.
ATALANTA-FROSINONE - Domenica 25 ottobre, ore 15.00
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Obric, Bernasconi; Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Elmas, Rowe; Krstovic. Allenatore: Sarri.
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Masini, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. Allenatore: Alvini.
GENOA-VENEZIA - Domenica 25 ottobre, ore 15.00
GENOA (4-2-3-1): Bijlow; Sabelli, Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Frendrup, Traoré; Ellertsson, Baldanzi, El Shaarawy; Osmajic. Allenatore: De Rossi.
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Basic, Haps; Yeboah, Adams. Allenatore: Nicola.
LECCE-JUVENTUS - Domenica 25 ottobre, ore 18.00
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Kaba, Ngom, Maleh; N’Dri, Geubbels, Fatah. Allenatore: Di Francesco.
JUVENTUS (3-5-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumì; Kalulu, McKennie, Douglas Luiz, Sarr, Cambiaso; Woltemade, Kolo Muani. Allenatore: Spalletti.
UDINESE-MILAN - Domenica 25 ottobre, ore 20.45
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Chakvetadze, Ekkelenkamp; Davis. Allenatore: Runjaic.
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Hutchinson, Modric, Musah, Moreira; Rabiot, Pulisic; G. Ramos. Allenatore: Amorim.
La classifica di Serie A aggiornata dopo Torino-Monza 3-2
Inter 19 punti (7 partite giocate)
Lazio 19 punti (7)
Roma 17 punti (7)
Milan 15 punti (7)
Como 14 punti (7)
Frosinone 13 punti (7)
Torino 13 punti (8)
Cagliari 13 punti (7)
Juventus 11 punti (7)
Napoli 10 punti (7)
Atalanta 9 punti (7)
Lecce 9 punti (7)
Sassuolo 8 punti (7)
Monza 7 punti (8)
Bologna 5 punti (7)
Udinese 4 punti (7)
Genoa 4 punti (7)
Fiorentina 4 punti (7)
Parma 4 punti (7)
Venezia 3 punti (7)