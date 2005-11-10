Serie A, dal Milan alla Juve: come cambia la classifica dopo le gare dell'ottava giornata

La domenica dell'ottava giornata di Serie A ha ridisegnato parzialmente la classifica: l'Inter batte la Fiorentina in rimonta e raggiunge la Lazio in vetta a quota 22 punti, mentre il Milan espugna Udine e aggancia la Roma a 18. E ancora... La Juventus ritrova il successo contro il Lecce, il Frosinone pareggia 4-4 con l'Atalanta e il Genoa batte il Venezia, ottenendo tre punti d'oro in chiave salvezza. Di seguito la graduatoria aggiornata del massimo campionato italiano al termine di tutte le gare di questo turno.

La classifica aggiornata di Serie A

Inter 22 (8 partite giocate)

Lazio 22 (8)

Roma 18 (8)

Milan 18 (8)

Como 17 (8)

Frosinone 14 (8)

Juventus 14 (8)

Torino 13 (8)

Cagliari 13 (8)

Napoli 11 (8)

Atalanta 10 (8)

Lecce 9 (8)

Bologna 8 (8)

Sassuolo 8 (8)

Monza 7 (8)

Genoa 7 (8)

Udinese 4 (8)

Fiorentina 4 (8)

Parma 4 (8)

Venezia 3 (8)