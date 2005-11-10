Serie A: i risultati della 7ª giornata, la classifica, il prossimo turno e i marcatori
Gaetano Mocciaro
Si è chiusa la 7ª giornata di Serie A. Di seguito tutti i risultati, la classifica aggiornata, il prossimo turno e la classifica marcatori.
SERIE A - 7ª GIORNATA
Frosinone - Sassuolo 4-2
9' Calò (F), 15' Berardi (S), 26', 30' e 57' Raimondo (F), 37' Thorstvedt (S)
Venezia - Napoli 1-0
49' Adams
Bologna - Inter 1-3
10' Pobega (B), 44' Thuram (I), 69' Carlos Augusto (I), 83' Bonny (I)
Roma - Genoa 2-0
50' Castro, 68' Lulli
Udinese - Lecce 0-3
11' Gaspar, 33' N'Dri, 86' Siebert
Fiorentina - Como 1-3
32' Liberali (C), 63' Paz (C), 42' Pongracic (F), 57' Pongracic (C)
Milan - Atalanta 3-2
24' rig. Ramos (M), 43' Rabiot (M), 57' Gila (M), 66' Gaetano (A), 81' Krstovic (A)
Juventus - Lazio 0-3
37' Provstgaard, 66' Isaksen, 88' Dele-Bashiru
Monza - Cagliari 4-0
40' Kouadio, 47' e 79' Varela, 66' Robinson
Parma - Torino 0-3
4' e 69' Simeone, 24' Adams
SERIE A - LA CLASSIFICA
1. Inter 19
2. Lazio 19
3. Roma 17
4. Milan 15
5. Como 14
6. Frosinone 13
7. Cagliari 13
8. Juventus 11
9. Napoli 10
10. Torino 10
11. Atalanta 9
12. Lecce 9
13. Sassuolo 8
14. Monza 7
15. Bologna 5
16. Parma 4
17. Udinese 4
18. Genoa 4
19. Fiorentina 4
20. Venezia 3
SERIE A - IL PROGRAMMA DELL'8ª GIORNATA
Torino - Monza
23 ottobre, ore 20.45, DAZN e Sky
Cagliari - Bologna
24 ottobre, ore 15, DAZN
Como - Sassuolo
24 ottobre, ore 15, DAZN
Napoli - Roma
24 ottobre, ore 18, DAZN
Lazio - Parma
24 ottobre, ore 20.45, DAZN e Sky
Inter - Fiorentina
25 ottobre, ore 12.30, DAZN
Atalanta - Frosinone
25 ottobre, ore 15, DAZN
Genoa - Venezia
25 ottobre, ore 15, DAZN
Lecce - Juventus
25 ottobre, ore 18, DAZN e Sky
Udinese - Milan
25 ottobre, ore 20.45, DAZN
SERIE A - LA CLASSIFICA MARCATORI
7 reti: Raimondo (Frosinone)
6 reti: Varela (Monza) e Malen (Roma)
4 reti: Krstovic (Atalanta), Maldini (Cagliari), Lautaro Martinez e Thuram (Inter), Rabiot (Milan)
3 reti: Douvikas (Como), Mastantuono (Fiorentina), Kvernadze (Frosinone), Osmajic (Genoa), Calhanoglu (Inter), Frattesi (Lazio), Moreira (Milan), De Bruyne (Napoli), Adzic (Sassuolo), Adams (Torino), Ekkelenkamp (Udinese)
2 reti: Baturina, Diao e Paz (Como), Pellegrino (Fiorentina), Calò (Frosinone), Bonny, Carlos Augusto ed Esposito (Inter), Bremer e Zhegrova (Juventus), Isaksen e Noslin (Lazio), Coulibaly e Tiago Gabriel (Lecce), Cisse e Ramos (Milan), Robinson (Monza), Hojlund (Napoli), Romero (Parma), Kone, Pisilli e Soulé (Roma), Berardi e Odenthal (Sassuolo), Kulenovic e Simeone (Torino), Kamara (Udinese), Adams e Hainaut (Venezia)