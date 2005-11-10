Serie A: i risultati della 7ª giornata, la classifica, il prossimo turno e i marcatori

Si è chiusa la 7ª giornata di Serie A. Di seguito tutti i risultati, la classifica aggiornata, il prossimo turno e la classifica marcatori.

SERIE A - 7ª GIORNATA

Frosinone - Sassuolo 4-2

9' Calò (F), 15' Berardi (S), 26', 30' e 57' Raimondo (F), 37' Thorstvedt (S)

Venezia - Napoli 1-0

49' Adams

Bologna - Inter 1-3

10' Pobega (B), 44' Thuram (I), 69' Carlos Augusto (I), 83' Bonny (I)

Roma - Genoa 2-0

50' Castro, 68' Lulli

Udinese - Lecce 0-3

11' Gaspar, 33' N'Dri, 86' Siebert

Fiorentina - Como 1-3

32' Liberali (C), 63' Paz (C), 42' Pongracic (F), 57' Pongracic (C)

Milan - Atalanta 3-2

24' rig. Ramos (M), 43' Rabiot (M), 57' Gila (M), 66' Gaetano (A), 81' Krstovic (A)

Juventus - Lazio 0-3

37' Provstgaard, 66' Isaksen, 88' Dele-Bashiru

Monza - Cagliari 4-0

40' Kouadio, 47' e 79' Varela, 66' Robinson

Parma - Torino 0-3

4' e 69' Simeone, 24' Adams

SERIE A - LA CLASSIFICA

1. Inter 19

2. Lazio 19

3. Roma 17

4. Milan 15

5. Como 14

6. Frosinone 13

7. Cagliari 13

8. Juventus 11

9. Napoli 10

10. Torino 10

11. Atalanta 9

12. Lecce 9

13. Sassuolo 8

14. Monza 7

15. Bologna 5

16. Parma 4

17. Udinese 4

18. Genoa 4

19. Fiorentina 4

20. Venezia 3

SERIE A - IL PROGRAMMA DELL'8ª GIORNATA

Torino - Monza

23 ottobre, ore 20.45, DAZN e Sky

Cagliari - Bologna

24 ottobre, ore 15, DAZN

Como - Sassuolo

24 ottobre, ore 15, DAZN

Napoli - Roma

24 ottobre, ore 18, DAZN

Lazio - Parma

24 ottobre, ore 20.45, DAZN e Sky

Inter - Fiorentina

25 ottobre, ore 12.30, DAZN

Atalanta - Frosinone

25 ottobre, ore 15, DAZN

Genoa - Venezia

25 ottobre, ore 15, DAZN

Lecce - Juventus

25 ottobre, ore 18, DAZN e Sky

Udinese - Milan

25 ottobre, ore 20.45, DAZN

SERIE A - LA CLASSIFICA MARCATORI

7 reti: Raimondo (Frosinone)

6 reti: Varela (Monza) e Malen (Roma)

4 reti: Krstovic (Atalanta), Maldini (Cagliari), Lautaro Martinez e Thuram (Inter), Rabiot (Milan)

3 reti: Douvikas (Como), Mastantuono (Fiorentina), Kvernadze (Frosinone), Osmajic (Genoa), Calhanoglu (Inter), Frattesi (Lazio), Moreira (Milan), De Bruyne (Napoli), Adzic (Sassuolo), Adams (Torino), Ekkelenkamp (Udinese)

2 reti: Baturina, Diao e Paz (Como), Pellegrino (Fiorentina), Calò (Frosinone), Bonny, Carlos Augusto ed Esposito (Inter), Bremer e Zhegrova (Juventus), Isaksen e Noslin (Lazio), Coulibaly e Tiago Gabriel (Lecce), Cisse e Ramos (Milan), Robinson (Monza), Hojlund (Napoli), Romero (Parma), Kone, Pisilli e Soulé (Roma), Berardi e Odenthal (Sassuolo), Kulenovic e Simeone (Torino), Kamara (Udinese), Adams e Hainaut (Venezia)