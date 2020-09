Vidal-Inter e Godin-Cagliari, domani giornata decisiva. E Di Fra vuole Nainggolan

Il Cagliari conferma, tramite le parole di Di Francesco. Se per Godin la giornata decisiva può essere lunedì, con l'uruguagio che arriverebbe in Sardegna a titolo definitivo, l'idea è quella di riportare allo stadio anche Radja Nainggolan, uno dei migliori dell scorsa stagione, anche se i costi sembrano proibitivi visto che l'Inter vuole un trasferimento a titolo definitivo.

Quando andrà via Godin, presumibilmente lunedì, Vidal potrà essere un nuovo giocatore dell'Inter. Già ieri il Barcellona ha deciso di non convocarlo per il trofeo Gamper, probabilmente per preservarlo in vista delle prossime sfide. Così il cileno ha deciso di scaldare i motori con un allenamento individuale in palestra.