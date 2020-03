Dybala ha rubato la scena. Ma Sarri ha fatto la differenza con le scelte a centrocampo

Questa sera Maurizio Sarri non ha sbagliato un colpo. Il vero protagonista della vittoria contro l'Inter è stato l'allenatore bianconero, che ha rivoluzionato l'undici iniziale che aveva perso a Lione dieci giorni fa cambiando 5/11 della formazione iniziale e ha indovinato anche i cambi. Quella di schierare Dybala a gara in corso è stata infatti una scelta coraggiosa, perché la Juventus al momento dell'ingresso dell'argentino era già in vantaggio. Ma proprio l'ex Palermo, con una giocata da vero fuoriclasse, ha messo l'Inter fuori dai giochi, spianando la strada alla vittoria con la rete del definitivo 2-0 nove minuti dopo il suo ingresso in campo.

Dybala, col suo gol, ha rubato la scena. Ha saltato due volte Young prima di beffare Handanovic con un delizioso tocco d'esterno, ha conquistato titoli e la palma di migliore in campo. Sarri però questa sera ha stravinto anche la sfida in mezzo al campo con scelte non banali: ha lasciato Pjanic in panchina preferendogli Bentancur, ha schierato Ramsey mezzala e preferito Matuidi a Rabiot.

Scelte che hanno fatto la differenza, perché Matuidi per continuità di rendimento nei 90 minuti è stato probabilmente il migliore in campo. E Ramsey, con un gol e un assist, è stato l'uomo delle giocate decisive. Intuizioni di Sarri che stasera può tirare il fiato. In attesa delle prossime gare decisive.