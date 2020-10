Un talento al giorno, Adam Karabec: il futuro della Repubblica Ceca sfida il Milan

Personalità, tecnica e gran fisico: il futuro della Repubblica Ceca sfiderà stasera il Milan, che sfiderà lo Sparta Praga nella seconda sfida del girone di Europa League. Adam Karabec è un classe 2003 con già diverse decine di presenze con la maglia dello Sparta, che ha guidato fino alla qualificazione europea con l'aiuto di un altro enfant prodige ceco come Adam Hlozek, già trattato in questa rubrica. Un fantasista tutto mancino capace di guidare la squadra dal punto di vista tecnico e che ricorda un po' lo sloveno Ilicic per la sua continua ricerca del pallone per dare il via all'azione della squadra o per una giocata decisiva.

Nome: Adam Karabec

Data di nascita: 2 luglio 2003

Nazionalità: ceco

Ruolo: fantasista

Squadra: Sparta Praga

Assomiglia a: ‌Josip Ilicic