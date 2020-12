Un talento al giorno, Aurelien Tchouameni: un investimento da 18 milioni per il Monaco

Di Aurelien Tchouameni abbiamo parlato a lungo su TMW, specie perché Torino e Inter si sono mosse con grande anticipo per provare a portare il giovanissimo centrocampista in Italia, salvo poi virare su altri obiettivi. Il centrocampista del Bordeaux era stato valutato in modo eccessivo, secondo i club italiani naturalmente, così è rimasto in Francia a crescere ulteriormente. Ma se per le società nostrane un investimento su di lui è stato giudicato troppo oneroso, non si è fatto troppi problemi il Monaco, che su di lui ha messo ben 18 milioni di euro nel mercato di gennaio 2020. Parliamo di un mastino di centrocampo dalle immense potenzialità fisiche, che può essere impiegato in tutti i ruoli del centrocampo, anche da mediano di contentimento sebbene non si il ruolo che preferisca. Un solo gol nelle decine di presenze disputate con le varie selezioni giovanili francesi è un dato significativo sul rapporto complicato, un versante su cui deve migliorare, che ha con la porta avversaria.

Nome: Aurelien Tchouameni

Data di nascita: 27 gennaio 2000

Nazionalità: francese

Ruolo: centrocampista centrale

Squadra: Monaco

Assomiglia a: Alou Diarra