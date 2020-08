Un talento al giorno, Filip Marchwinski: il futuro della Polonia addocchiato da molti

Il futuro della Polonia: così vari video di YouTube descrivono Filip Marchwinski, fantasista classe 2002 che gioca nel Lech Poznan e che è stato addocchiato da diversi club italiani, Torino in primis. Il polacco è un regista avanzato che sa usare benissimo il corpo e il piede destro, specializzato nell'assist e nel tiro piazzato: tutto questo nonostante il metro e novanta di cui Madre Natura lo ha fornito. Legato al Poznan fino al 2023, non è escluso che qualche big pensi di investire subito sul suo talento per lasciarlo poi a maturare per un altro anno in Polonia.

Nome: Filip Marchwinski

Data di nascita: 10 gennaio 2002

Nazionalità: polacco

Ruolo: fantasista

Squadra: Lech Poznan

Assomiglia a: Josip Ilicic