tmw Lech Poznan, Marchwinski può rimanere fino all'Europeo

Accostato in questi giorni al Torino, Filip Marchwinski è uno dei migliori prospetti del calcio polacco. Diciotto anni, classe 2002 trequartista del Lech Poznan, ha già giocato 20 partite (con 3 gol) in Ekstraklasa, il campionato di massima serie. Con questo profilo tutte le grandi squadre monitorano con attenzione. L'Europeo dell'anno prossimo potrebbe spostare gli equilibri, perché Marchwinski vede di buon occhio una permanenza in Polonia per un altro anno, al netto dei tantissimi interessamenti pervenuti, per cercare una convocazione in Nazionale e completare il percorso di crescita. A dicembre c'erano Juventus e Atalanta.