Milan, per la trequarti spunta Marchwinski. Il polacco potrebbe partire per 10 milioni

Il Milan studia rinforzi per il presente ma soprattutto per il futuro: in questa ottica ha preso informazione su Filip Marchwinski, 19enne che milita nel Lech Poznan. Secondo quanto rivelato da Tuttosport, la società rossonera ha preso informazioni sul giovane trequartista, che potrebbe liberarsi per circa 10 milioni. Due giorni fa Maldini ha avuto un incontro con Giovanni Branchini, agente che cura gli interessi del fantasista polacco.