Un talento al giorno, Gianluca Busio: l'italian insegue i record di Adu

Figlio d'italiani, visto che il padre è di Brescia, Gianluca Busio è il secondo giocatore più giovane di sempre a esordire in MLS dopo l'eterna promessa, poi fallita e mancata, Freddy Adu. Prima la USL con gli Swope Park Rangers a quindici anni. A sedici l'esordio in prima squadra, terzo più giovane di sempre poi a essere pure titolare. La scalata non si ferma: segna contro i Vancouver Whitecaps, esordisce in Champions League nordamericana. Piede destro, centrocampista centrale, sa giocare in tutti gli schemi in mediana e sa segnare gol pesantissimi. Un talento puro, l'italo-americano Busio, con una personalità e una voglia d'emergere non comuni visto che il giorno della firma del contratto ha deciso di trasferirsi dalla sua Greensboro a KC. A 1600 chilometri di distanza.

Nome: Gianluca Busio

Data di nascita: 28 maggio 2002

Nazionalità: Statunitense

Ruolo: Centrocampista centrale

Squadra: Sporting Kansas City

Assomiglia a: Georginio Wijnaldum