Un talento al giorno, Ivan Dolcek: il nuovo Ribery viene dalla Croazia

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Vi abbiamo scritto ieri del giovane Ivan Dolcek, talento croato dello Slaven Belupo. Esterno sinistro classe 2000, già dieci partite in 1.HNL, in patria è considerato per caratteristiche e qualità un giocatore dal sicuro avvenire. Paragonato dai media croati a un giovane Ribery, sul nazionale croato Under 19 non ci sarebbero solo i neroverdi: uno specialista del dribbling, grazie ad un piede mancino educatissimo, che predilige sempre l'assist per i compagni piuttosto che la conclusione personale. Motivo per cui diventa subito il compagno di squadra preferito di ogni attaccante, ma non del difensore che agisce alle sue spalle: con così tanti uno vs uno, il rischio di perdere palla e di subire il contropiede, è sempre dietro l'angolo, ma fa parte del gioco.

Nome: Ivan Dolcek

Data di nascita: 24 aprile 2000

Nazionalità: croato

Posizione: esterno di centrocampo

Squadra: Slaven Belupo

Assomiglia a: Franck Ribery