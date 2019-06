TMW - Sassuolo, il club in pressing per Dolcek: ci sono altre due di A

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuova idea mercato per il Sassuolo: il club neroverde starebbe guidando la corsa per arrivare a Ivan Dolcek, talento croato dello Slaven Belupo. Esterno sinistro classe 2000, già dieci partite in 1.HNL, in patria è considerato per caratteristiche e qualità un giocatore dal sicuro avvenire. Paragonato dai media croati a un giovane Ribery, sul nazionale croato Under 19 non ci sarebbero solo i neroverdi, visto che sarebbero arrivati sondaggi di Atalanta e Napoli in A oltre che di Hajduk Spalato e Dinamo Zagabria in patria, ma in casa Sassuolo sarebbe arrivato anche il placet di Roberto De Zerbi.