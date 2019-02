Un talento al giorno, Lucien Agoume: il prototipo di quattro moderno

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

A 16 anni Lucien Agoume, centrocampista difensivo classe 2002 del Sochaux, ha già attirato le attenzioni di club come Inter e Barcellona: 186 cm di mediano, un fisico pazzesco che gli permette di giocare coi grandi senza alcuna difficoltà nonostante i sedici anni (saranno 17 proprio domani). Per intelligenza tattica e capacità nel posizionamento lo abbiamo avvicinato a Victor Wanyama, centrocampista kenyota del Tottenham. Tatticamente molto intelligente, sembra il prototipo perfetto del centrocampista moderno, non a caso ha già fatto innamorare due club storicamente molto attenti ai giovani talenti.

Nome: Lucien Agoume

Data di nascita: 9 febbraio 2002

Nazionalità: francese

Ruolo: centrocampista difensivo

Squadra: Sochaux

Assomiglia a: Victor Wanyama