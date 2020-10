Un talento al giorno, Marcel Zylla: il polacco che vuole far pentire il Bayern

vedi letture

L'Under 20 della Polonia si fregia delle grandi qualità di Marcel Zylla, fantasista classe 2000 su cui il Bayern Monaco non ha creduto fino in fondo: il trequartista era ed è uno dei punti di forza della selezione giovanile del suo paese, ma è ansioso di fare la differenza anche con la maglia del club, lo sconosciuto Slask Wroclaw. Giocatore adattabile anche come esterno ma che vive il centro del campo come proprio habitat naturale, si fa notare non solo per le ottime qualità fisiche e tecniche ma anche per una discreta personalità.

Nome: Marcel Zylla

Data di nascita: 28 luglio 2000

Nazionalità: polacco

Squadra: Slask Wroclaw

Ruolo: trequartista

Assomiglia a: Mario Pasalic