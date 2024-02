Ufficiale L'Inter saluta il 18enne Guercio: ha firmato fino al 2026 con lo Slask Wroclaw

Tommaso Guercio è un nuovo giocatore dello Slask Wroclaw. Il difensore centrale classe 2005, che era di proprietà dell'Inter, è nato a Codogna, ma è di nazionalità polacca ed ha accettato l'offerta del club di Ekstraklasa per tornare in patria. Nella stagione corrente aveva totalizzato 182 minuti in campo, spalmati su 5 presenze, di cui una in Youth League e 4 in campionato.

Il 18enne ha firmato un contratto di 2 anni e mezzo fino al 30 giugno 2026 con un'opzione in favore del club che potrebbe allungare l'accordo fino al 2028. Di seguito il post della sua nuova squadra: