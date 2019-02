Un talento al giorno, Marcos Bahia: a Donetsk il verdeoro è sempre di moda

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Regista di centrocampo di una Nazionale che non è certo famosa per grandi interpreti nel ruolo: eppure Marcos Antonio Bahia, da ieri nuovo centrocampista dello Shakhtar Donetsk, è più Pirlo che Dunga. Lo abbiamo avvicinato a Marcos Assuncao, che con la Roma ha brillato in quel ruolo, pur raccogliendo poche soddisfazioni con la maglia della Selecao. Il carioca è la scommessa del club ucraino proveniente dal Sudamericano Sub20, che ha regalato tanti spunti di mercato ( LEGGI QUI il nostro approfondimento ) ma poche gioie al Brasile, escluso dal Mondiale di categoria peraltro. A Donetsk troverà di sicuro un ambiente familiare, vista la colonia verdeoro presente, utile a dargli la spinta definitiva dopo aver fatto vedere già ottime cose all'Estoril.

Nome: Marcos Antonio Bahia

Data di nascita: 03 maggio 2000

Nazionalità: brasiliano

Ruolo: regista di centrocampo

Squadra: Shakthar Donetsk

Assomiglia a: Marcos Assuncao