Naci Ünuvar è appena un classe 2003, ma l'Europeo Under 17 lo ha visto come uno dei grandi protagonisti con la maglia dell'Olanda: le grandi d'Europa lo stanno seguendo con molta attenzione nel suo percorso con l'Ajax e c'è da scommettere che già in estate arriveranno tante manifestazioni d'interesse per lui. L’estroso trequartista di origini turche, ma nato in Olanda, gioca sottoetà anche con il club, il che lo aiuta a crescere in maniera ancora più rapida. Capito nazionalità: Ünuvar non ha ancora deciso se giocherà per l’Olanda o per la Turchia, le federazioni di certo gli faranno una corte disperata.

Nome: Naci Ünuvar

Data di nascita: 18 gennaio 2003

Nazionalità: olandese

Ruolo: fantasista

Squadra: Ajax

Assomiglia a: Mesut Ozil