Dal mese di gennaio in casa Lipsia brilla la stellina di Tyler Adams, talento classe '99 nato negli Stati Uniti e cresciuto nei New York Red Bulls. Negli USA sono sicuri: Adams è il talento più fulgido per il futuro del calcio statunitense. Adams nasce terzino, ma crescendo è diventato un centrocampista duttile, che può giocare sia in mezzo al campo che sulla fascia. Dotato di un'ottima tecnica, con le sue giocate regala spesso la superiorità numerica alla sua squadra e mette in mezzo assist al bacio per le punte.

Data di nascita: 14 febbraio 1999

Nazionalità: Statunitense

Ruolo: Centrocampista

Squadra: RB Lipsia

Assomiglia a: Emre Can