ufficiale Niente Chelsea per Adams. Definito il suo passaggio al Bournemouth

Colpo in entrata per il Bournemouth, che si assicura le prestazioni di Tyler Adams. Le Cherries puntano molto sul centrocampista classe '99, tanto da fargli firmare un contratto triennale. Adams è stato a lungo accostato al Chelsea ma, a differenza di tanti altri, questo colpo non è andato a buon fine.

Il giocatore statunitense resta dunque in Premier League, dopo aver giocato nella scorsa stagione con la maglia del Leeds e collezionato nel complesso 26 presenze. Ora dovrà confermarsi nelle file del Bournemouth, che lo ha annunciato così sui propri canali social.