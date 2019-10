A Brescia il pareggio è in agguato! Il Baggio d'autore dell'aprile '98

© foto di Federico De Luca

Due giornate di Serie A e Brescia che si è presentato senza mezze misure nell'anno del ritorno nella categoria che conta: una vittoria e una sconfitta nelle prime due apparizioni. Il Bologna ha iniziato in maniera positiva questa stagione pareggiando fuori all'esordio e vincendo la seconda in casa. E questo nonostante tutti i problemi di salute che affliggono il tecnico rossoblu Mihajlovic, un caso che ha scosso gli animi e l'ambiente.

Disquisizioni a parte tra Brescia e Bologna in Lombardia va di moda...il pareggio. In 28 partite disputate, 13 volte biancazzurri e rossoblu hanno fatto pari e patta. E il risultato che va per la maggiore è lo 0-0 che si è registrato in sette circostanze. Il Bologna non vince in casa del Brescia dal 26 1998, un 1-3 che vide firme d'autore come quella di Baggio, doppio ex di questa sfida, ma che allora giocava per i felsinei e fece pure doppietta, mentre per il Brescia andò a segno il 'maestro' Pirlo. A completare il risultato ci pensò Paganin segnando per gli ospiti al 91'.

Brescia in serie positiva interna contro il Bologna da dieci partite. In questo ciclo i padroni di casa hanno ottenuto tre vittorie e sette pareggi.

Una volta Brescia-Bologna si è giocata per la terza giornata di Serie A, nella stagione 1967/68 e allora finì, manco a dirlo, 0-0.

TUTTI I PRECEDENTI A BRESCIA (SERIE A, B E C)

9 vittorie Brescia

13 pareggi

6 vittorie Bologna

25 gol fatti Brescia

18 gol fatti Bologna

LA PRIMA SFIDA A BRESCIA

1929/1930 Serie A Brescia vs Bologna 2-0

L'ULTIMA SFIDA A BRESCIA

2014/2015 Serie B Brescia vs Bologna 1-1