Cagliari e Parma possono maledire i secondi tempi. Due attacchi abulici

vedi letture

Con l'avvento di Leonardo Semplici in panchina, il Cagliari sembrava aver trovato la formula giusta per poter arrivare alla salvezza. Ma è stata solo un'illusione, perché dopo aver fatto 7 punti nelle prime 3 partite col nuovo tecnico, la formazione rossoblu si è nuovamente inceppata e sono arrivate 4 sconfitte consecutive che hanno complicato maledettamente la situazione. Cambio in panchina che non ha fatto benissimo nemmeno al Parma; una sola vittoria conseguita con D'Aversa al posto di Liverani e tutto questo in 14 partite.

33 le partite giocate in Sardegna tra Cagliari e Parma. I ducali hanno ottenuto solo 6 affermazioni (a fronte delle 17 dei padroni di casa). Ultimo successo degli emiliani l'1-0 dell'8 maggio 2013 con gol di Rosi. Tre vittorie rossoblu e un pareggio nelle successive 4 partite disputate.

E' quello del Parma il peggior attacco della Serie A con 29 gol in 30 partite giocate dai gialloblu (meno di uno a gara). Ma il Cagliari non è che stia molto meglio in questo senso, perché è il terzultimo con 31. Il Parma è la squadra che ha avuto meno rigori contro: solamente uno (per altro trasformato. Sia i ducali che i sardi possono maledire i secondi tempi, perché in questo momento sono le squadre che hanno perso più punti nella ripresa (il raffronto è fatto con il risultato ottenuto all'intervallo); il Cagliari è passato da 31 a 22 (-9), il Parma lamenta addirittura 13 punti in meno nei secondi 45 minuti (da 33 a 20).

TUTTI I PRECEDENTI A CAGLIARI (SERIE A E B)

17 vittorie Cagliari

10 pareggi

6 vittorie Parma

45 gol fatti Cagliari

23 gol fatti Parma

LA PRIMA SFIDA A CAGLIARI

1931/1932 Serie B Cagliari vs Parma 2-0

L'ULTIMA SFIDA A CAGLIARI

2019/2020 Serie A Cagliari vs Parma 2-2