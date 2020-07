Conte, dalla manita bianconera al poker viola. Che match contro la Fiorentina

Le prime sfide fra Antonio Conte, Inter, e Giuseppe Iachini, Fiorentina, sono andate in scena nella cadetteria.

Fra le stagioni 2006-2007 e 2007-2008 sono stati avversari, difatti, in Arezzo-Piacenza 2-0, Bari-ChievoVerona 2-3 e, infine, ChievoVerona-Bari 2.2

Ne emerge un bilancio in perfetto equilibrio. Sia sul fronte dei risultati, 1 vittoria, 1 pareggio, 1 sconfitta per parte, che su quello delle segnature, 5-5.

E così a far pendere l’ago della bilancia verso il mister in nerazzurro è una sfida tutta in bianconero… Juventus-Siena 3-0 nella Serie A 2012-2013.

Positivo, per Conte, il bilancio degli incroci con la Fiorentina. A questo club sono legati due ricordi diametralmente opposti per quanto riguarda le emozioni. La manita, 5-0, rifilata al franchi nel 2011-2012. Il poker, 2-4, incassato nel 2013-2014 in soli 14 minuti e dopo essersi trovato in vantaggio per 2-0 all’intervallo.

Iachini in equilibrio nei testa a testa con l’Inter in campionato. Unico svantaggio sul fronte delle marcature: 11 quelle delle sue squadre, 13 quelle degli avversari.

TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E IACHINI IN CAMPIONATO

2 vittorie Conte

1 pareggio

1 vittoria Iachini

8 gol fatti squadre di Conte

5 gol fatti squadre di Iachini

TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E LA FIORENTINA IN CAMPIONATO

4 vittorie Conte

2 pareggi

2 vittorie Fiorentina

13 gol fatti squadre di Conte

8 gol fatti Fiorentina

TUTTI I PRECEDENTI FRA IACHINI E L'INTER CAMPIONATO

3 vittorie Iachini

4 pareggi

3 vittorie Inter

11 gol fatti squadre di Iachini

13 gol fatti Inter