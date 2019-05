E dopo nove match a punti, nell'ultimo Prandelli-Mazzarri...

© foto di Giacomo Morini

Quella di sabato sarà l’undicesima sfida in campionato fra Cesare Prandelli, Genoa, e Walter Mazzarri, Torino.

I precedenti strizzano l’occhio al tecnico in rossoblù che ha raccolto punti in ben 9 match.

L’unica volta in cui s’è imposto il granata, però, coincide con l’ultimo Prandelli-Mazzarri andato in scena: Fiorentina-Napoli 2009-2010, 0-1 alla nona giornata.

Da segnalare che l’ex CT degli Azzurri in occasione di Genoa-Torino sfiderà per la prima volta il collega da una panchina differente da quella della Fiorentina. Fino a oggi, difatti, aveva sfidato il collega originario di Livorno guidando sempre e soltanto la squadra in viola-.

TUTTI I PRECEDENTI FRA PRANDELLI E MAZZARRI IN CAMPIONATO

5 vittorie Prandelli

4 pareggi

1 vittoria Mazzarri

19 gol fatti squadre di Prandelli

10 gol fatti squadre di Mazzarri