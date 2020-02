Iachini si fa preferire a Gasp. Tradizioni negative contro Atalanta e viola

© foto di Giacomo Morini

L'attuale allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, può vantare una buona tradizione interna contro il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini. Lo ha affrontato sei volte tra le mura amiche e in cinque occasioni è uscito vincitore, perdendo in una sola circostanza (Sassuolo-Atalanta 0-3, giocata il 27 gennaio 2018). Nessun pareggio registrato. Se consideriamo anche le gare disputate a parti invertite, la situazione diventa più equilibrata con una prevalenza però che resta nelle mani di Iachini.

L'Atalanta non è un grande avversario per il tecnico marchigiano. Dieci precedenti contro i nerazzurri, due sole vittorie e ben sei sconfitte subite. Le ultime due circostanze però sono andate bene per Iachini. In campionato c'è la vittoria con l'Empoli contro gli orobici (3-2 in rimonta da 0-2) del 25 novembre 2018. In Coppa Italia (ma non la conteggiamo nei precedenti perché ci riferiamo solo al campionato) la sua Fiorentina ha superato i nerazzurri 2-1 proprio pochi giorni fa ovvero il 15 gennaio scorso.

Sono già 20 le volte che Gasperini ha incrociato la Fiorentina nella sua carriera da allenatore. Una storia fatta essenzialmente di pareggi che sono ben 12. Solamente 2 volte è riuscito a vincere e mai lo ha fatto al Franchi: una volta quando era a Genova col Genoa e una volta con l'Atalanta a Bergamo. Ed oggi sicuramente non ci sarà un grande clima intorno a lui.

TUTTI I PRECEDENTI TRA IACHINI E GASPERINI (ANDATA E RITORNO)

6 vittorie Iachini

1 pareggio

4 vittorie Gasperini

15 gol fatti squadre Iachini

16 gol fatti squadre Gasperini

TUTTI I PRECEDENTI IACHINI VS ATALANTA

2 vittorie Iachini

2 pareggi

6 vittorie Atalanta

15 gol fatti squadre Iachini

20 gol fatti Atalanta

TUTTI I PRECEDENTI GASPERINI VS FIORENTINA

2 vittorie Gasperini

12 pareggi

6 vittorie Fiorentina

18 gol fatti squadre Gasperini

27 gol fatti Fiorentina