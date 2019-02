La Lazio vede quota 300. Frosinone allergico allo stadio di casa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

C'è un solo precedente a Frosinone tra i ciociari e la Lazio ed è la partita del campionato 2015/16 terminata per 0-0. Una partita noiosa e senza particolari sussulti.

La squadra allenata da Baroni è l'unica di Serie A a non aver ancora mai vinto una partita in casa. Dieci partite giocate tra le mura amiche: cinque pareggi e cinque sconfitte collezionate. I gialloblu hanno anche problemi di tipo realizzativo. Hanno mandato a segno solo 7 giocatori diversi dall'inizio della stagione e sono all'ultimo posto in questa classifica con Spal, Udinese e Cagliari.

La Lazio spera di vincere questa partita non solo perché i tre punti sarebbero importanti nella rincorsa ad un piazzamento in Europa, ma anche perché manca un solo successo ai biancocelesti per fare 300 vittorie in trasferta nei campionati di A a girone unico.

TUTTI I PRECEDENTI A FROSINONE

0 vittorie Frosinone

1 pareggio

0 vittorie Lazio

0 gol fatti Frosinone

0 gol fatti Lazio

LA PRIMA ED ULTIMA VOLTA A FROSINONE

2015/2016 Serie A Frosinone vs Lazio 0-0